La NASA mostra le tute spaziali flessibili per la Luna e Marte

La NASA ha ufficialmente mostrato le due tute spaziali che utilizzeranno gli astronauti che prenderanno parte a Project Artemis e che quindi andranno sulla Luna e su Marte. L'Agenzia Spaziale Americana ha diffuso un video in cui si vedono due ingegneri indossare altrettanti modelli di tute davanti ad una bandiera americana.

La tuta arancione sarà indossata dall'equipaggio durante i viaggi da e verso la Luna e permetterà agli umani di sopravvivere per diversi giorni in caso di improvvisa depressurizzazione del veicolo.

La progettazione delle tute spaziali non è stata facile per la NASA. La versione più grande è stata creata per l'uso sulla superficie lunare ed è stata battezzata Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Rispetto ai modelli passati garantisce una maggiore mobilità delle spalle, che consentirà ai cosmonauti di muoversi più liberamente durante le operazioni, nonostante sembri piuttosto ingombrante.

L'Agenzia Spaziale Americana ha anche precisato che ha intenzione di usarle anche nelle future missioni su Marte, ovviamente modificandole ed adattandole alle condizioni del pianeta rosso. Inoltre, ha anche precisato che sono compatibili con tutti gli astronauti, in quanto progettate a taglia unica. In questo modo non si verificheranno più incidenti come quello dello scorso marzo che ha costretto la NASA ad annullare la prima passeggiata spaziale di sole donne.