Anche la NASA ha il suo Netflix: annunciata la piattaforma di streaming NASA+

La NASA ha annunciato che lancerà una propria piattaforma di streaming battezzata NASA+, che sarà disponibile questa estate e permetterà agli appassionati di seguire in diretta i lanci e tutti gli eventi dell’Agenzia Spaziale Americana.

All’interno del catalogo però non saranno presenti solo trasmissioni in diretta, ma anche raccolte e video originali. L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che si tratti di un servizio gratuito che non richiede alcun tipo di abbonamento, e che sarà disponibile tramite app per iOS ed Android, oltre che sui principali lettori multimediali come Roku, Apple TV e Fire TV.

"Stiamo mettendo lo spazio su richiesta e a portata di mano con la nuova piattaforma di streaming della NASA. Trasformare la nostra presenza digitale ci aiuterà a raccontare meglio le storie di come la NASA esplora l'ignoto, ispira attraverso la scoperta e innova a beneficio di umanità" ha affermato Marc Etkind dell'Office of Communications della NASA.

Un’anteprima è disponibile direttamente nel video presente in calce, oltre che nel comunicato stampa ufficiale della NASA.