La NASA dice NO a questi nuovi satelliti: 'Sono potenzialmente pericolosissimi'

La compagnia AST & Science ha in programma di lanciare una nuova costellazione di satelliti al fine di potenziare le comunicazioni 4G e 5G su gran parte del suolo americano. Stando però a quanto affermato dalla NASA, il progetto è “molto pericoloso” e non avrà - per ora - il benestare dell’agenzia spaziale.

Compagnie private e commerciali non possono decidere, di punto in bianco, di mettere oggetti e satelliti in orbita senza prima aver superato un lungo vaglio e diverse critiche minuziose da parte di enti appositi. Nella nazione a stelle e strisce, per esempio, la “Federal Communications Commission” è incaricata di tutti gli usi non governativi dello spettro radio e di tutte le telecomunicazioni interstatali e internazionali che provengono dagli Stati Uniti. In tale veste, la FCC si è incaricata di raccogliere i pareri delle principali agenzie aerospaziali per quanto riguarda il progetto “AST Space Mobile”, collezionando una valutazione dettagliata del progetto.

L'idea della AST & Science era di immettere 243 satelliti ad una quota di 720km circa dalla superficie terrestre. Questa costellazione non è particolarmente numerosa, ma è composta da unità più grandi del solito, equipaggiati con antenne enormi da circa 900 metri quadri (phased-array). La mole dei satelliti renderebbe incredibilmente complesso manovrare l’intera costellazione in modo sicuro, soprattutto da una compagnia inesperta come la AST.

Le principali paure della NASA, come si legge nella dichiarazione ufficiale, risiedono nell’inesperienza della società e nella “sconsideratezza” di lanciarsi in un progetto così arduo: “Per la costellazione completata di 243 satelliti, ci si possono aspettare 1.500 azioni di correzione all'anno e almeno 15.000 attività di pianificazione preventiva. Ciò equivarrebbe a quattro manovre e 40 attività di pianificazione in un solo giorno!”

Se anche fossero messi in orbita in maniera nominale, ci sarebbe da considerare che un 10% dei satelliti possa guastarsi per errori di progettazione e/o elettronici, rendendoli plausibilmente ingovernabili (come quelli già "morti" appartenenti a Starlink).

In generale la FCC non hai rifiutato o negato una domanda da parte delle varie compagnie, ma è anche vero la situazione descritta è piuttosto singolare: di tutti i pareri, solo quello della NASA si è dimostrato negativo. Non è chiaro come tutte le società ora procederanno, ma la AST ha già fatto sapere che lavorerà sodo per limare i possibili errori della propria costellazione, anche avvalendosi dell'aiuto della agenzia spaziale statunitense.