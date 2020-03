La NASA non demorde: Perseverance verrà lanciato per Marte a luglio

La NASA ha intenzione lo stesso di lanciare il suo rover per Marte questa estate. I funzionari dell'agenzia spaziale americana restano ottimisti sul fatto che il veicolo spaziale sarà pronto per il lancio durante una finestra di tre settimane che si aprirà il 17 luglio. Queste finestre di lancio arrivano solo una volta ogni 26 mesi.

"Ci assicureremo di arrivare in quella finestra di lancio a luglio", afferma Lori Glaze, direttore della Divisione di scienze planetarie della NASA durante una riunione, secondo SpaceNews. "A partire da ora, e anche se andiamo alla prossima fase di allerta, il Mars 2020 sta andando avanti nei tempi previsti. Tutto è, finora, molto ben avviato."

Gli ingegneri hanno recentemente integrato due componenti chiave dell'hardware di Perseverance all'inizio di questo mese presso il Kennedy Space Center (KSC) della Florida: il "Bit Carousel", che ospita nove punte che il rover utilizzerà per scavare nella roccia del Pianeta Rosso e l'Adaptive Caching Assembly, che il rover utilizzerà per bloccare, sigillare e conservare i campioni.

"Gli elementi finali ma cruciali da installare saranno le provette che conterranno i primi campioni che verranno riportati da un altro pianeta sulla Terra per l'analisi", aggiunge Matt Wallace, del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Tutti questi traguardi sono stati condotti dai funzionari dell'agenzia spaziale americana. "I team stanno facendo, francamente, il lavoro degli eroi per tenerci sulla buona strada per un lancio di luglio", afferma Thomas Zurbuchen. L'uomo, tuttavia, ha annunciato che se la situazione dovesse peggiorare, sono pronti a fermare tutti i lavori.

L'ESA e Roscosmos hanno recentemente annullato la loro missioni per l'esplorazione di Marte, rinviandola di due anni.