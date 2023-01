La NASA non vuole far sapere come saranno scelti gli astronauti che andranno sulla Luna

La NASA non è ancora pronta a rendere noti i nomi di coloro che saranno inviati sulla Luna, per la prima volta in 50 anni; tuttavia, CNN fa sapere in un rapporto che l’agenzia non se ne sta con le mani in mano. Lo sbarco sul satellite è previsto per il 2025, cioè non prima di una missione orbitale con equipaggio prevista per il 2024.

La testata è riuscita a scoprire qualche informazione in più, circa i processi di selezione dei fortunati astronauti, grazie ad ex e attuali funzionari della NASA. I nomi più altisonanti sono quelli dell’aviatore navale Reid Wiseman; Christina Koch e Jessica Meir; la pilota dell’esercito Anne McClain; Stephanie Wilson, l’astronauta più anziana del gruppo; e il canadese Jeremy Hansen.

L’ex astronauta Garrett Reisman non ha esitato nell’esprimere la “meschinità” del processo di selezione finale, alla CNN.

“Il problema è che può essere influenzato da cose banali, come la taglia della tuta spaziale che indossi. Se c'è solo una media e una grande e ti serve la extra-large, ti sei giocato la missione”, ha detto. “Può essere folle, ci sono delle sciocchezze che determinano il tutto e non è sempre il processo più equo o trasparente”.

Al momento, la NASA non ha rilasciato nemmeno un’informazione sulla futura squadra di campioni e tutto quello che sappiamo ci è pervenuto per canali esterni: l’agenzia non vuole far sapere in che modo saranno scelti i fortunati.

E se, per puro caso, ti stai chiedendo "Perché non potrei andarci io?", beh dovresti dare un'occhiata alla nostra guida per diventare astronauti!