NASA: l'obiettivo principale è raggiungere Marte, nonostante le nuove missioni sulla Luna

La NASA vuole tornare sulla Luna, ed è risaputo dopo che l'annuncio è stato dato direttamente dal capo della Casa Bianca, Donald Trump qualche mese fa. Tuttavia, questo nuovo obiettivo non distoglierà le attenzioni dell'Agenzia Spaziale Americana da quello principale: raggiungere Marte.

La precisazione è arrivata direttamente dal capo della NASA, in occasione dell'annuale summit Humans to Mars tenuto a Washington, in cui ha affermato che "se molti di voi sono preoccupati che la nostra attenzione per i prossimi anni sia rivolta esclusivamente alla Luna, si sbagliano. Il Presidente Trump ha sottolineato che dobbiamo rafforzare la nostra leadership nell'esplorazione umana di Marte. Ecco perchè stiamo portando avanti la missione lunare e di Marte in tandem, con due missioni che si supportano a vicenda".

Bridenstine, successivamente, ha anche aggiunto che "il nostro ritorno sulla superficie lunare ci consentirà di testare e far progredire tecnologie che utilizzeremo su Marte: come sistemi di atterraggio di precisione, motori a metano, abitazione orbitale, abitazione superficiale, mobilità superficiale, supporto di lunga durata per varie operazioni e molto altro, che ci consentiranno di far sbarcare i primi americani sul pianeta rosso".

A breve termine, i piani includono il rover Mars 2020, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Si tratta di un veicolo grande quanto un'automobile che sarà alla ricerca di condizioni abitabili su Marte, ed il cui lancio è previsto tra luglio ed agosto 2020. Il rover potrà anche raccogliere campioni di rocce e terreni per studiarli sulla Terra.

L'arrivo degli esseri umani su Marte è anche una questione puramente politica, come lasciato intendere dalle parole del senatore Ted Cruz durante il summit, il quale si è detto certo del fatto che "il primo piede che calcherà il suolo di Marte sarà americano. Abbiamo bisogno di ripristinare la leadership americana nel settore spaziale".