NASA: l'obiettivo è visitare Alpha Centauri, missione entro il 2069

L'umanità, ad oggi, ancora non ha esplorato molti degli oggetti più interessanti presenti nel nostro sistema solare, ma non per questo lasta mettendo un freno alle proprie ambizioni. Anzi, l'Agenzia Spaziale Americana ha annunciato le proprie intenzioni di visitare Alpha Centauri attraverso una navicella spaziale in missione interstellare.

I piani per il viaggio sono stati rivelati dagli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA nel corso della Geophysical Union Conference, e sono oggetto di alcuni ordini dall'alto che hanno invitato l'Agenzia Governativa ad investire di più sui viaggi interstellari.

La NASA attualmente sta lavorando su una tecnologia che, se tutto dovesse andare come previsto, potrebbe consentire ad un veicolo spaziale di raggiungere il dieci per cento della velocità della luce. L'obiettivo è di ultimare la progettazione e produzione entro il 2069, anno in cui dovrebbe dirigersi verso Alpha Centauri.

Alpha Centauri, per chi non avesse seguito le nostre notizie a tema che vi proponiamo periodicamente su queste pagine, è un sistema costituito da tre stelle, che si trova a 4,3 anni luce da noi e che, attraverso questa navicella potrebbe diventare raggiungibile in "solamente" 44 anni di viaggio.

Al momento gli astronomi sanno solo che che il sistema ha almeno un pianeta in orbita, e la presenza di altri mondi è stata solo ipotizzata.

L'ostacolo più grande in questa missione proposta dalla NASA è superare lo sviluppo della tecnologia di propulsione che permetterebbe ad una sonda di percorrere una distanza enorme in un periodo relativamente breve di tempo. Sono state proposte una serie di possibili tecniche, comprese vele laser a propulsione, ma mettere la tecnologia in pratica è molto difficile.