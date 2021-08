La NASA offre un nuovo lavoro: stare su Marte per un anno... ma sulla Terra

Sappiamo tutti che la NASA ha intenzione di sbarcare su Marte dopo la conquista della Luna (che potrebbe essere rimandata). Nonostante ci voglia molto tempo per l'impresa, l'agenzia spaziale americana sta già iniziando a studiare dei possibili scenari che potrebbero verificarsi sul Pianeta Rosso.

Per questo ha iniziato a cercare dei candidati per una nuova impresa sulla Terra: vivere all'interno di un habitat marziano simulato per un anno. I volontari - ovviamente pagati - lavoreranno in una missione di esplorazione marziana con tanto di passeggiate spaziali (in cui dovranno essere indossate delle ingombranti tute), comunicazioni limitate, guasti alle attrezzatura di tanto in tanto e, per finire, cibo e risorse centellinate.

Il cibo, ovviamente, sarà quello utilizzato dagli astronauti e la casa non avrà delle finestre. La NASA sta pianificando tre di questi esperimenti e il primo dovrebbe iniziare nell'autunno del 2022. Il processo di candidatura si è aperto la fine della settimana scorsa e - tra le tante cose - si sta cercando una figura con un master in campo scientifico, ingegneristico, matematico o un'esperienza da pilota.

Purtroppo per voi, sono ammissibili solo i cittadini americani o residenti permanenti negli Stati Uniti. Sicuramente si tratta di un esperimento non facile perché, nonostante siano sulla Terra, i "finti" astronauti saranno limitati da rigidissime regole - quelle che effettivamente dovranno essere seguite alla lettera su Marte - per sopravvivere.

Cibo e risorse limitato, confinati all'interno di un ambiente senza finestre per un anno, molto lavoro da fare e tanto altro: vorreste far parte di un esperienza simile? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!