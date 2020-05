La NASA offre una ricompensa per stare chiusi 8 mesi all'interno di una struttura russa

L'uomo ha intenzione di ritornare sulla Luna per poi dirigersi verso Marte. Tali missioni presenteranno sfide sia fisiche che mentali, il tutto mentre gli astronauti lavoreranno non solo per sopravvivere, ma svolgendo anche importanti ricerche scientifiche in ambienti unicamente difficili ed estremi.

Per questo motivo, un nuovo esperimento NASA-Russia vedrà un equipaggio vivere isolato in una struttura chiusa presso l'Institute for Biomedical Problems, che si trova a Mosca. Questa struttura è stata utilizzata nel 2011 per una serie di finte missioni russe su Marte conosciute come Mars500. Durante queste missioni, gli equipaggi hanno trascorso da 520 a 105 giorni nella struttura.

I partecipanti che si uniranno al futuro equipaggio dell'esperimento trascorreranno 8 mesi all'interno della struttura. Secondo la dichiarazione, quest'ultima avrà "aspetti ambientali simili a quelli che gli astronauti dovrebbero sperimentare in future missioni su Marte". L'equipaggio trascorrerà questi mesi vivendo insieme in isolamento e lavorando alla ricerca.

Vivendo e lavorando in questo ambiente, i partecipanti dello studio aiuteranno i ricercatori della NASA a comprendere meglio gli effetti psicologici e fisiologici dell'isolamento. La NASA sta cercando cittadini statunitensi "altamente motivati" di età compresa tra 30 e 55 anni. Dopo questi ultimi mesi chiusi in casa, chi vorrebbe passarne altri otto chiuso in una struttura russa?