La NASA oggi annuncerà una nuova scoperta riguardo l'atmosfera di Giove: ecco link e info

La NASA ha annunciato che oggi, 28 ottobre 2021, si terrà un briefing totalmente virtuale in cui alcuni scienziati spiegheranno e mostreranno le loro nuove scoperte riguardo l'atmosfera di Giove. Ecco tutto ciò che c'è da sapere per la diretta di stasera.

L'appuntamento è per stasera, più precisamente alle ore 21:00 del fuso orario italiano. Secondo quanto già riportato in un comunicato stampa dell'agenzia spaziale statunitense, le scoperte fatte riguarderanno i meccanismi e il funzionamento dell'atmosfera gioviana, da anni al centro dell'attenzione della ricerca scientifica spaziale.

Il team scientifico sembra sia riuscito ad ottenere la prima e accuratissima simulazione 3D di come l'atmosfera di Giove si muova, e di come "appaia", proprio sotto lo strato più esterno di nubi colorate, le quali possono essere adocchiate anche qui dalla Terra, se si è dotati di un buon telescopio (se siete curiosi, ecco la nostra guida per neofiti per la scelta di un telescopio).

Sembra che il principale contribuente di questa nuova scoperta sia la sonda Juno, il veicolo spaziale lanciato dalla NASA nel 2011 con lo scopo proprio di studiare accuratamente il campione dei pesi massimi del nostro Sistema Solare. Dal 2016 ruota stabilmente intorno a Giove, fornendoci di tanto in tanto alcune testimonianze fotografiche spettacolari.

La sonda ha compiuto il suo decimo anniversario nello spazio lo scorso agosto ed è tutt'ora in ottima salute, tanto che a gennaio 2021 la sua missione è stata estesa a tempo indefinito, cioè fin a quando Juno sarà in grado di operare. Gli scienziati, però, prevedono che la grande quantità di radiazioni presenti nell'ambiente gioviano renderanno molto difficile la sopravvivenza di Juno oltre il 2025. Solo il tempo potrà darci una risposta.

Per poter assistere alla diretta di stasera vi basterà sintonizzarvi sui portali ufficiali della NASA: potete raggiungerlo mediante il sito ufficiale dell'agenzia, oppure andando direttamente sul canale YouTube.