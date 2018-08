NASA Open Source Rover vi permette di creare il vostro veicolo spaziale

La NASA ha contribuito alla costruzione di alcuni dei più interessanti rover spaziali. I veicoli spaziali in questione probabilmente verranno utilizzati ancora per molto tempo e per questo motivo l'Agenzia Spaziale ha deciso di lanciare il programma Open Source Rover (OSR).

Il tutto per incoraggiare studenti e appassionati a lavorare da casa sulla tecnologia dietro i rover spaziali. OSR è una "versione ridotta" di Curiosity, ma che presenta caratteristiche simili al veicolo in questione. Esso possiede 6 ruote e sospensioni Rocker-Bogie, che gli consentono di adattarsi alla maggior parte delle tipologie di terreno.

Il JPL (Jet Propulsion Laboratory) della NASA ha pubblicato il progetto dell'OSR con una licenza open source su GitHub, in modo da consentire a chiunque di scaricare le istruzioni per costruire il proprio rover. Il tutto è molto dettagliato e consente agli appassionati di compiere anche importanti scelte progettuali, come quali controller utilizzare e se aggiungere telecamere USB o pannelli solari. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale dell'iniziativa.

Un portavoce del JPL afferma che le università potrebbero un giorno lanciare i propri rover. Infatti, il team in questione vuole che la comunità contribuisca a miglioramenti e aggiunte al design di base dei suoi veicoli spaziali.