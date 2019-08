La NASA ha osservato la superficie di un mondo extrasolare roccioso

Grazie allo Spitzer Space Telescope della NASA, gli scienziati hanno osservato le condizioni della superficie di un pianeta roccioso in orbita attorno a una stella diversa dal Sole, un pianeta extrasolare (o esopianeta).

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, mostra che la superficie del pianeta potrebbe essere simile a quella della Luna o di Mercurio. Il pianeta ha poca (o nessuna) atmosfera, e potrebbe essere coperto dallo stesso materiale vulcanico raffreddato trovato nelle aree oscure del nostro satellite.

Scoperto nel 2018 dal Transiting Exoplanet Satellite Survey (TESS) della NASA (utilizzando il metodo del transito), LHS 3844b si trova a 48.6 anni luce dalla Terra e orbita intorno una stella nana rossa.

LHS 3844b compie un'orbita completa attorno alla sua stella in sole 11 ore. Con un "movimento" così stretto, il corpo celeste potrebbe avere una faccia perennemente rivolta verso la stella, con una temperatura di 770° C.

Il pianeta probabilmente non ha nessuna atmosfera, ciò è stato dedotto perché tra i due lati del corpo celeste (quello caldo e quello freddo) non vi è alcun trasferimento di calore. "Questo si abbina magnificamente con il nostro modello di roccia nuda senza atmosfera", ha dichiarato Laura Kreidberg, ricercatrice presso l'Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics e autrice dello studio.

"Abbiamo molte teorie sul modo in cui le atmosfere planetarie si muovono attorno alle nane rosse, ma non siamo stati in grado di studiarle empiricamente", ha detto Kreidberg. "Ora, con LHS 3844b, abbiamo osservato per la prima volta un pianeta roccioso, al di fuori del nostro sistema solare, senza alcuna atmosfera".

Questo risultato apre le porte per lo studio futuro di altri pianeti extrasolari rocciosi.