La NASA ha paura che gli astronauti possano portare il coronavirus sulla Stazione Spaziale

Governi di tutto il mondo stanno attuando delle contromisure atte a contrastare il coronavirus. Anche la NASA, con i suoi astronauti, ha intenzione di fare lo stesso. L'agenzia spaziale americana, infatti, farà rimanere in quarantena per due settimane gli uomini e le donne che andranno sulla stazione orbitante.

Questa procedura si chiama "stabilizzazione della salute", come ha spiegato Brandi Dean dell'Ufficio degli affari pubblici della NASA in una e-mail a Space.com. La procedura è particolarmente importante per gli astronauti, visto che la microgravità può influenzare il sistema immunitario. Il prossimo equipaggio, composto dall'astronauta della NASA Chris Cassidy e dai cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, è previsto per il lancio il 9 aprile.

Al di là delle tipiche misure sanitarie del volo spaziale, la NASA "aderisce strettamente" alle raccomandazioni sul controllo delle infezioni formulate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) per combattere la diffusione del nuovo coronavirus che causa la malattia COVID-19, afferma Dean. Secondo SpaceNews, l'agenzia spaziale russa (Roscosmos) ha suggerito di allungare la quarantena per il lancio del trio ad aprile, e i funzionari della NASA stanno discutendo la misura con le loro controparti.

"Ci aspettiamo che prendano misure aggiuntive per assicurarsi che la quarantena sia un po' più stretta", dichiara a Space News Kirk Shireman, responsabile del programma ISS della NASA. "Siamo pronti a farcela se succede."

Insomma, il coronavirus (che riesce a sopravvivere fino a 72 ore sulle superfici adatte) preoccupa anche le persone nello spazio.