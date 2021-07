La NASA pensa al prossimo drone da mandare su Marte: potrebbe essere un 'esacottero'

Dopo i continui successi (e piccoli spaventi) che il drone-elicottero Ingenuity ci ha regalato, negli studi e nei laboratori della NASA si pensa al prossimo velivolo da inviare sul pianeta rosso. C'è ancora molto da analizzare, ma le prime idee sembrano già molto allettanti.

Il drone Ingenuity - insieme al suo inseparabile compagno rover Perseverance - è atterrato su Marte nel mese di febbraio 2021 e, sebbene fosse partito come un semplice robot dimostrativo, adesso è diventato un velivolo scientifico esplorativo di grande utilità. Era ovviamente un'evenienza prevista e assai desiderata dal team del JPL che lo ha progettato e assemblato, in quanto ha dimostrato ampiamente quanto sia utile solcare i cieli di un mondo alieno.

Prima di Ingenuity non era mai stato provato nulla di simile, e adesso sembra proprio che il piccolo drone abbia settato nuovi standard esplorativi: come si dice, ha davvero "fatto scuola". Con questa consapevolezza alle spalle - sebbene la missione dell'elicottero sia ancora lontana dall'essere conclusa - gli ingegneri NASA e JPL stanno già pensando a come dare vita al successore di Ingenuity.

In passato vi abbiamo parlato dei futuri droni marziani, ma ora sembra che gli ingegneri spaziali abbiano iniziato a buttare giù qualche idea più concreta: il capo della operazioni JPL di Ingenuity Theodore Tzanetos ha riferito che "il prossimo elicottero sarà probabilmente un esacottero. Munito di sei pale rotanti, più potente e performante, potremo arrivare in posti che i rover più avanzati non possono raggiungere".

Tra questi "posti irraggiungibili" vi sono sicuramente le profonde grotte e canyon di cui Marte è ricolmo e che fin ad ora sono ancora un terreno inesplorato, ad eccezione delle foto provenienti dalle sonde in orbita.

Il tempo della prossima missione marziana con a bordo l'esacottero potrebbe essere lontano (anche più di un decennio), ma solo con la giusta programmazione e preparazione l'esito può trasformarsi in successo; per fortuna questa volta ci sono i dati telemetrici dei voli di Ingenuity che potranno fare una grossa differenza.