La NASA ci permette di viaggiare oltre la Terra grazie a questa immagine di Giove

In questi giorni di quarantena, come ben sappiamo, viaggiare non è possibile. Tuttavia, la NASA cerca di allietarci facendoci "esplorare" attraverso i confini della Terra restando comodamente seduti sulle nostre sedie. In che modo? Attraverso una ricostruzione di Giove basata sui dati della navicella spaziale Juno della NASA.

L'immagine (che potrete osservare meglio in calce alla notizia) mostra l'emisfero sud del gigante gassoso, compresi i vortici dell'atmosfera e le sue bande e strisce caratteristiche. La rappresentazione è stata ottenuta una combinazione di quattro immagini scattate dalla fotocamera di bordo JunoCam il 17 febbraio 2020.

Durante la creazione delle quattro istantanee, Juno stava orbitando tra i 49.500 e 100.400 chilometri sopra le nuvole di Giove. L'obiettivo del veicolo spaziale è quello di capire come si è formato ed evoluto il più grande pianeta del nostro Sistema Solare, secondo la NASA. Lo studio consente agli scienziati di capire la formazione dei pianeti più grandi del nostro Universo.

"Non solo Giove è il pianeta più grande in orbita attorno al Sole, contiene più del doppio della quantità di materiale di tutti gli altri oggetti nel sistema solare messi insieme compresi tutti i pianeti, le lune, gli asteroidi e le comete", afferma la NASA in un comunicato che accompagna la nuova foto. "Nella composizione, Giove assomiglia a una stella e gli scienziati stimano che se fosse stato almeno 80 volte più massiccio, avrebbe potuto diventare un tipo di stella chiamata una nana rossa piuttosto che un pianeta."