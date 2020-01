La NASA ha perso il contatto con un piccolo cacciatore di esopianeti

ASTERIA, acronimo di Arcsecond Space Telescope Enabling Research in Astrophysics, è un veicolo spaziale Cubesat delle dimensioni di una valigetta che gli scienziati hanno sviluppato per cercare esopianeti utilizzando strumenti e componenti fatti ad hoc per il piccolo satellite.

Gli ingegneri hanno comunicato l'ultima volta con ASTERIA il 5 dicembre 2019, per poi perdere definitivamente i contatti. Le squadre sulla Terra tenteranno di ristabilire la connessione con il veicolo spaziale fino a marzo. La missione del Cubesat, lanciato il 20 novembre 2017, è stata estesa per ben tre volte.

In questo modo, i funzionari della NASA hanno dimostrato che può essere possibile, anche per i piccoli satelliti, condurre delle missioni spaziali di lunga durata e supportare la "caccia" ai pianeti alieni, come sta attualmente facendo il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), che recentemente ha trovato un pianeta simile alla Terra e un altro che, invece, orbita due stelle.

"ASTERIA ha osservato una manciata di stelle vicine e ha dimostrato con successo che potrebbe ottenere misurazioni di precisione della luminosità degli astri", ha dichiarato la NASA in una nota. "Con questi dati, gli scienziati cercano cali nella luce di una stella che indicherebbero un pianeta in orbita che passa davanti la sua stella. I dati della missione sono ancora in fase di analisi." Durante la sua vita, il piccolo satellite ha testato tecnologie autonome utilizzando programmi di intelligenza artificiale e, durante la sua missione, ha osservato anche parecchi obiettivi: la Terra, una cometa e un veicolo spaziale in orbita geosincrona.