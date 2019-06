La NASA sta pianificando di mandare equipaggiamento sulla Luna nel 2020

Per la prima volta dagli anni 70, gli USA stanno pianificando inviare equipaggiamenti sulla superficie della Luna nel 2020 e poi successivamente nel 2021, in previsione della missione con equipaggio nel 2024.

La NASA, come parte della sua missione Artemis, ha affidato ad Astrobotic, Intuitive Machines e Orbit Beyond, il compito di inviare strumenti e altre attrezzature scientifiche sulla Luna. Ogni compagnia ha quindi sviluppato dei lander lunari per adempiere allo scopo.

I lander consegneranno fino a 23 piccoli carichi pieni di equipaggiamento, inclusi gli strumenti che aiuteranno gli astronauti a sbarcare sul satellite, navigare e proteggersi dalle radiazioni.

Orbit Beyond atterrerà nei pressi del mare Imbrium, una pianura lavica di un cratere lunare, entro settembre 2020, dopo essere stato lanciato da uno dei missili Falcon 9 di SpaceX.

Intuitive Machines dovrebbe invece arrivare sul satellite entro luglio 2021 nell'Oceanus Procellarum, un vasto mare lunare, sempre mediante l'utilizzo di un razzo SpaceX.

Mentre Astrobotic prenderà di mira Lacus Mortis, una pianura di lava basaltica nella zona nordorientale della Luna entro luglio 2021.

"L'anno prossimo, la nostra ricerca iniziale di scienza e tecnologia sarà sulla superficie lunare, che aiuterà a inviare la prima donna e uomo alla Luna in cinque anni", ha affermato Jim Bridenstine, l'amministratore della NASA. La compagnia spaziale statunitense ha assegnato 77-97 milioni di dollari per la costruzione del lander ad ogni azienda.

Attualmente le sonde Yutu-2 e Chang'e 4 della Cina sono gli unici velivoli presenti sulla superficie lunare, ma sembra che ben presto avranno compagnia.