La NASA porterà ben presto 5.000 tardigradi e calamari luminosi nello spazio

La prossima settimana, come parte della 22a missione di rifornimento del carico di SpaceX, la NASA porterà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale circa 5.000 tardigradi e 128 piccoli calamari che si illuminano al buio. Per quale assurdo motivo? Continuate a leggerlo per scoprirlo.

Per chi non lo sapesse, i tardigradi sono dei piccoli esserini lunghi solo 1 millimetro incredibilmente resistenti a condizioni che ucciderebbero qualsiasi forma di vita sul nostro pianeta: capaci di sopravvivere alle radiazioni estreme; a pressioni sei volte quelle che si trovano nelle parti più profonde dell'oceano; e il vuoto totale dello spazio (la lista delle loro abilità e ancora lunga).

Sono queste capacità che rendono i tardigradi un organismo di ricerca così utile e, soprattutto, interessante a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sperano di identificare i geni specifici responsabili delle notevoli capacità di adattamento degli animali adolescenti ad ambienti ad alto stress.

"È stato dimostrato che [i tardigradi] sopravvivono e si riproducono durante il volo spaziale e possono persino sopravvivere a un'esposizione prolungata al vuoto dello spazio esterno", ha dichiarato Thomas Boothby, assistente professore di biologia molecolare presso l'Università del Wyoming e ricercatore principale dell'esperimento.

Contemporaneamente verranno consegnati dei piccoli di calamari (Euprymna scolopes). Queste creature hanno uno speciale organo che che produce luce all'interno dei loro corpi dove i batteri bioluminescenti danno al calamaro il loro caratteristico bagliore. I ricercatori vogliono indagare su questa relazione simbiotica tra batteri e calamari per vedere come i microbi interagiscano con i tessuti animali nello spazio.

Insomma, staremo a vedere cosa scopriranno gli esperti. A proposito di tardigradi, queste piccole creature potrebbero essere anche sulla Luna.