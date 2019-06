La NASA porterà i turisti nella Stazione Spaziale per 'soli' 59 milioni di dollari

La NASA ha incredibilmente annunciato di aver aperto la Stazione Spaziale Internazionale ai privati, questa mossa apre le porte al turismo spaziale, che potrebbe essere già realtà nel 2020.

Il costo di questa "vacanza" non sembra però essere accessibile ai più, e avrà un costo di circa 59 milioni di dollari, pernottamento escluso. I turisti spaziali si dovranno imbarcare in dei veicoli commerciali di proprietà del governo degli Stati Uniti, ha affermato Jeff DeWit, chief financial officer della NASA.

Nel comunicato stampa DeWit, oltre a comunicare che un posto nel razzo spaziale, gestito da SpaceX e Boeing, costerà circa 58 milioni di dollari, ha dichiarato anche che il "pernottamento" non è incluso e dovrà essere pagato a parte.

Le persone avranno la possibilità di rimanere fino a 30 giorni nella Stazione Spaziale, ma ogni giorno potrà costare fino a 35.000 dollari. Oltre ai turisti, l'ISS, come vi abbiamo già riportato in precedenza, sarà aperta anche alle iniziative commerciali.

Tra queste iniziative commerciali sono inclusi: i test sui prodotti, la ricerca privata e persino le riprese per i film. L'apertura della stazione aiuterà la NASA ad avere meno pressione economica e aiuterà la compagnia a finanziare i suoi progetti futuri come lo sbarco della donna sulla Luna, ha affermato DeWit.

Tuttavia, la NASA intende limitare il turismo spaziale a due viaggi privati ​​all'anno e prevede di destinare non più del 5% delle risorse della stazione spaziale ad uso commerciale.