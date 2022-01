La NASA prende una pausa prima di aprire lo schermo solare del JWST, ecco perché

Il James Webb Space Telescope è partito il 25 dicembre ed è in volo verso la sua destinazione. Durante il tragitto la NASA dovrà eseguire decine di operazioni per dispiegare ogni singolo elemento del telescopio, ma c'è stata già una piccola variazione nella tabella di marcia (ed è una cosa positiva).

Il passo fondamentale che la NASA sta per compiere con il JWST è quello di tendere e dispiegare completamente l'ampio scudo solare di cui l'osservatorio è dotato. Per farlo, però, il personale a lavoro sul progetto deve prima assicurarsi che tutto il sottosistema di alimentazione funzioni a dovere: nulla può andare storto in questa fase della missione dal momento che lo scudo solare è vitale per l'esito delle misurazioni.

Il programma stilato, e che trovate nel nostro articolo di approfondimento sul JWST, si basava sostanzialmente sulle previsioni teoriche degli ingegneri NASA che - per quanto affidabili e precise - non possono mai prevedere la realtà con un'accuratezza infallibile. Da quando il telescopio Webb è andato in orbita, quindi, sono stati necessari tanti piccoli nuovi calcoli, che hanno portato a variazioni nella tabella di marcia.

Si tratta di variazioni minime, che non incidono affatto sul progetto né sulla salute dell'osservatorio, ma anzi permettono alla missione di procedere con maggiore serenità. Dopo la giornata di pausa del 1 gennaio, gli specialisti di missione hanno deciso che era giusto prendersi ulteriore tempo per analizzare i dati del telescopio, prima di procedere con l'apertura dello schermo solare.

"Abbiamo trascorso 20 anni con Webb, progettando, sviluppando e testando", ha affermato Mike Menzel, ingegnere capo dei sistemi del JWST. "Abbiamo avuto una settimana per vedere come si comportava effettivamente l'osservatorio nello spazio, e non è raro apprendere alcune caratteristiche uniche del tuo veicolo solo dopo che si trova in volo. È quello che sta succedendo attualmente, ed è per questo che vogliamo prenderci il nostro tempo e capire tutto ciò che possiamo sull'osservatorio prima di andare avanti".

Insomma, gli ingegneri vogliono conoscere meglio la macchina da loro stesso creata, al fine di capire come reagisce all'ambiente dello spazio e avere dati sicuri prima di procedere oltre. La manovra di dispiegamento - con i nuovi tempi - potrebbe iniziare già nella nottata di oggi o di domani, e durerà circa due giorni. Vi terremo costantemente aggiornati.

Nel frattempo, se siete curiosi, qui potete scoprire dove si trova attualmente il telescopio James Webb.