La NASA si prepara ad inviare un orologio atomico nello spazio

Il 22 giugno la NASA invierà una nuova tecnologia nello spazio: il Deep Space Atomic Clock, uno strumento che cambierà per sempre la navigazione nello spazio. Questo sistema aiuterà le future sonde a capire dove si trovano, come una sorta di GPS per lo spazio.

Il Deep Space Atomic Clock, come indica il nome stesso, è un orologio atomico, il primo del suo genere, che sorvolerà oltre l'orbita terrestre. Il dispositivo aiuterà i veicoli spaziali nella navigazione, prima però, passerà un anno intero nell'orbita terrestre, per poi avventurarsi più lontano nello spazio profondo.

"Un orologio che sbaglia anche di un solo secondo potrebbe determinare la differenza tra atterrare su Marte e mancarlo per chilometri", si legge in una dichiarazione della NASA. "Il Deep Space Atomic Clock ha dimostrato di essere fino a 50 volte più stabile degli orologi atomici sui satelliti GPS. Se la missione può dimostrare questa stabilità nello spazio, sarà uno degli orologi più precisi nell'universo."

Per inviare dei segnali ai veicoli spaziali si usano delle antenne qui sulla Terra, che poi rinviano il segnale sul pianeta. Per calcolare il tempo trascorso si utilizzano gli orologi atomici, e in base a ciò, gli ingegneri impostano la direzione che dovrà poi seguire il veicolo spaziale.

Il Deep Space Atomic Clock potrebbe essere usato proprio per ottimizzare questo processo, ma tutto dipenderà dai dati che otterranno gli scienziati durante il prossimo anno. Il lancio dello strumento avverrà il 22 giugno 2019 tramite un razzo Falcon Heavy di SpaceX, dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.