La NASA si prepara a spostare il suo Space Launch System per il futuro lancio

Il massiccio Space Launch System (SLS), è pronto a lasciare la sua casa a New Orleans per un epico viaggio che culminerà in un viaggio nello spazio. L'obiettivo finale dell'ultimo razzo della NASA è quello di trasportare gli astronauti sulla Luna e verso luoghi più distanti. Tuttavia, prima, si deve testare.

Il volo di prova, chiamato Artemis 1, sarà effettuato entro la fine del 2020, ma i funzionari dell'agenzia spaziale americana hanno dichiarato che potrebbe essere rinviato fino al 2021. Il volo, spedirà un veicolo spaziale Orion attorno al Luna che ritornerà di nuovo sul nostro pianeta. Per preparare questo viaggio, però, il razzo deve arrivare presso lo Stennis Space Center vicino a Bay St. Louis, in Mississippi.

Trasportare un razzo di 65 metri non è facile, per questo viaggerà fino alla sua destinazione attraverso una chiatta. In futuro, tutti i razzi SLS voleranno nello spazio dal Kennedy Space Center in Florida. Dopo Artemis I, la NASA sta pianificando una seconda missione di prova con gli umani a bordo nei prossimi due anni. La terza missione (Artemis III), infine, porterà gli astronauti finalmente sulla Luna nel 2024.

L'enorme razzo comprenderà quattro motori e due serbatoi a propellente liquido. "Lo chiamerò la nona meraviglia del mondo", dichiara Douglas Loverro, il nuovo amministratore associato delle missioni per l'esplorazione e le operazioni umane della NASA. Il discorso riguardava più la celebrazione che gli annunci, e la discussione ha lasciato in aria diverse preoccupazioni sul programma Artemis.

La NASA, infatti, ha contratti con Boeing solo per i primi due missili SLS. Ma è il terzo razzo della serie che invierà gli astronauti sulla Luna nel 2024 per raggiungere l'obiettivo tanto propagandato dell'agenzia. Inoltre, la NASA, ha evitato di offrire un programma per i voli Artemis o una stima dei costi per i razzi. Staremo a vedere.