La Nasa sta per presentare un rapporto rivoluzionario sugli UFO

Dopo che durante un'intervista al Congresso un ex funzionario della Marina ha affermato della scoperta di tecnologia "aliena" e corpi biologici, l'attenzione sugli UFO (oggi chiamati UAP) si è intensificata. Così la Nasa ha recentemente affermato che sta per fare una rivelazione sconvolgente proprio su questo argomento.

I Fenomeni Aerei Anomali Non Identificati, sono al centro di questo studio che ha visto la collaborazione di 16 esperti in vari campi, dalla scienza dei dati all'aeronautica. Questo team indipendente, guidato dall'astrofisico David Spergel della Simons Foundation, ha lavorato per nove mesi per fornire una base scientifica capace di guidare future ricerche su questi enigmatici oggetti celesti.

Non aspettatevi risposte definitive; il team ha evitato di esaminare dati classificati e si è concentrato su come organizzare e analizzare dati provenienti da fonti civili e commerciali per gettare più luce su questi fenomeni. La sicurezza del traffico aereo e la sicurezza nazionale sono anche temi caldi in questo studio, poiché comprendere la natura degli UAP potrebbe avere implicazioni dirette su entrambi.

Daniel Evans, l'ufficiale della NASA responsabile dello studio, ha sottolineato che il compito principale del team non era tanto analizzare filmati sfocati di UAP, quanto fornire una "mappa stradale" per future analisi. Nicola Fox, capo della scienza alla NASA, ha aggiunto che i dati non classificati permettono una comunicazione aperta, essenziale per avanzare nella comprensione di questi fenomeni.

Il briefing dei media è previsto per il 14 settembre 2023, e il rapporto completo sarà reso pubblico, in linea con la politica di trasparenza della NASA. Mentre il velo del mistero potrebbe non essere completamente sollevato, ciò che è certo è che siamo ad un passo più vicino a comprendere cosa si nasconde dietro questi fenomeni aerei anomali.