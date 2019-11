La NASA ha presentato l'X-57, il primo aereo completamente elettrico

Storico annuncio della NASA, ripreso anche da Reuters. L'Agenzia Spaziale Americana infatti ha svelato il primo aereo elettrico sperimentale, il Maxwell X-57, nel corso di un evento tenuto presso l''Armstrong Flight Research Center a Edwards, in California nel weekend.

L'aereo riprende un Tecnam P2006T a quattro posti di fabbricazione italiana, ed è in fase di sviluppo dal 2015. Gli ingegneri hanno sostituito il classico motore a combustione con 14 motori elettrici da crociera, alimentati da un pacco di batterie speciali agli ioni di litio. Secondo quanto riportato, nonostante gli oltre quattro anni di lavoro, il primo volo di prova sarebbe ancora molto distante e si parla di un debutto non prima del 2020.

La NASA ha anche mostrato un nuovo simulatore che darà ai piloti un'idea di come la versione finale X-57 si muoverà mentre è in volo per abituarsi.

Come avviene nel settore, la versione presentata è solo una delle varie configurazioni. La definitiva sarà battezzata Modification IV e sarà caratterizzata da ali più strette e leggere. L'X-57 userà anche delle particolari eliche per i decolli e gli atterraggi, che si ritireranno al termine delle operazioni.

Attualmente è previsto l'uso per voli a corto raggio, per limitazioni legate alle batterie agli ioni di litio.

La NASA lo scorso ottobre aveva svelato le proprie intenzioni di lanciare gli aeroplani elettrici entro il 2035.