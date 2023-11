La NASA sta avendo problemi con l'apertura di un campione di asteroide

La missione OSIRIS-REx della NASA, che ha portato a termine con successo il ritorno di un campione di asteroide, si trova ora di fronte a una sfida inaspettata: aprire il contenitore che custodisce la maggior parte dei campioni.

Secondo un aggiornamento della NASA, il team di OSIRIS-REx ha scoperto che due dei 35 fermi sulla testa di TAGSAM (ovvero il contenitore che contiene la maggior parte dei campioni, chiamato Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) non possono essere rimossi con gli attrezzi attualmente approvati per l'uso nella glovebox di OSIRIS-REx.

In parole povere, stanno incontrando difficoltà nell'aprire il contenitore. Dopo aver recuperato la capsula di ritorno nel deserto dello Utah il mese scorso, gli scienziati hanno caricato con cura il prezioso carico in una "glovebox" specializzata presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove gli scienziati hanno esaminato i campioni da allora.

Questo è un contenitore chiuso, purgato con azoto per prevenire la contaminazione, che permette agli scienziati di manipolare i campioni attraverso guanti integrati senza il rischio di introdurre contaminanti terrestri. Di conseguenza, manipolare i resti all'interno può essere complicato, poiché il team è limitato agli strumenti già presenti all'interno.

A causa dei due fermi problematici, il team "sta lavorando per sviluppare e implementare nuovi approcci per estrarre il materiale all'interno della testa mentre continua a mantenere il campione sicuro e intatto", secondo la NASA. Per ora, il team ha utilizzato delle pinzette per recuperare almeno parte dei materiali all'interno di TAGSAM, ottenendo poco più di 56 grammi di campioni, che fortunatamente superano la quantità minima richiesta per i prossimi passaggi dell'analisi del team.

Nonostante questo intoppo, la missione ha già offerto scorcio affascinanti sui primi giorni del nostro sistema solare e non vediamo l'ora di scoprire cosa scoprirà il team nel prossimo futuro.