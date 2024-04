La NASA è pronta a fare un GRANDE annuncio riguardante Marte, ecco cosa sappiamo

La missione Mars Sample Return della NASA è in corso da diversi anni, ma dopo tutto questo tempo è pronta finalmente a stupire tutti gli appassionati di astronomia planetaria, tramite una conferenza che dovrebbe essere trasmessa fra poche ore.

Facente parte della missione Perseverance (che ha settato molteplici record negli ultimi mesi), Mars Sample Return ha il compito di raccogliere campioni di roccia e polveri marziane, da riportare sulla Terra. Non si sa molto su quello che l'agenzia dovrebbe comunicare tramite la conferenza, ma è probabile che è pronta a diffondere notizie importanti ottenute forse dalla raccolta di questi materiali.

L'anno scorso la missione era stata definita "a rischio", dopo che una revisione indipendente aveva stabilito che il suo programma era eccessivamente costoso e complesso da realizzare, con un conseguente taglio di spesa da parte dell'agenzia e dalla stessa Commissione per gli stanziamenti del Senato statunitense.

Le recenti uscite ufficiali della NASA relative a questo progetto e la prossima conferenza stampa permettono però di avere speranza sul prosieguo della missione, che potrebbe durare ancora anni, se si segue l'attuale piano di marcia.

"Il ritorno dei campioni marziani è stato uno dei principali obiettivi a lungo termine dell'esplorazione planetaria internazionale negli ultimi due decenni" ha scritto l'agenzia, in un comunicato stampa. “Proprio in questo momento, il rover Perseverance sta raccogliendo campioni scientifici avvincenti che aiuteranno gli scienziati a comprendere la storia geologica del pianeta, l’evoluzione del suo clima e a prepararsi per svolgere le future missioni umane. La restituzione dei campioni aiuterà anche la ricerca della NASA di segni di vita antica”.

È dunque molto probabile che la conferenza di oggi serva per delineare i prossimi passi dell'esplorazione marziana e per comunicare i risultati raggiunti negli ultimi mesi. Potrebbe inoltre anche chiarire le tempistiche delle future fasi di missione, visto che seguendo il piano attuale la NASA prevede il lancio di un orbiter nel 2027 e di un lander l'anno successivo, per poi concludere con l'arrivo dei campioni marziani sulla Terra nel 2033. Staremo a vedere.

Alcuni scienziati, contemporaneamente, stanno anche verificando un'ipotesi affascinante, che vede Marte come il luogo natio della vita sul sistema solare. Una teoria particolare, che sta facendo molto discutere gli esobiologi e gli astronomi nell'ultimo periodo.

