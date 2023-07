La NASA è pronta: a breve la costruzione di razzi a propulsione nucleare

Dopo aver annunciato la scelta di Lockheed Martin come compagnia produttrice, la NASA ora è pronta a sviluppare dei razzi alimentati dall'energia nucleare, con una potenziale finestra di lancio già nel 2027. L'obiettivo? Usare questa tecnologia per raggiungere Marte.

Il nuovo programma - chiamato Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) - potrebbe dunque partire prima di quanto chiunque si sarebbe aspettato, e cominciare a sviluppare una tecnologia in grado di ridurre considerevolmente i tempi dei viaggi spaziali.

Tra i numerosi vantaggi che può portare un sistema basato sulla propulsione termica nucleare (NTP) troviamo un ridotto utilizzo di propellente, nonché una maggior efficienza del carburante; il tutto permetterebbe ai futuri veicoli spaziali di trasportare un carico ben più grande rispetto ai razzi attuali. Ma come funziona esattamente questo sistema?

In parole semplici, un propellente liquido (in questo caso idrogeno criogenico) viene pompato attraverso il nucleo di un reattore, dove atomi di uranio vengono scissi grazie alla fissione; questo processo surriscalda il propellente a temperature estreme, convertendolo in un gas per poi espellerlo e creare una spinta.

"Questi potenti ed efficienti sistemi di propulsione termica nucleare possono fornire dei tempi di transito più veloci tra le varie destinazioni," ha commentato Kirk Shireman, vice presidente presso Lockheed Martin Space.

Ovviamente azionare un reattore di questo tipo comporta dei rischi. Il piano è quindi quello di attivarlo solo quando il veicolo avrà raggiunto l'orbita, in modo da minimizzare il pericolo.

Per finire, Shireman ha aggiunto che questa tecnologia potrà essere utilizzata anche nelle imminenti missioni verso la Luna, dove la NASA ha intenzione di stabilire basi permanenti con il programma Artemis. Nel frattempo, c'è già chi sta lavorando ad un motore a fusione nucleare.