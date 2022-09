La NASA ci riprova con Artemis 1: Sarà la volta buona?

Forse ci siamo. La NASA ha infatti annunciato, lo scorso giovedì 22 settembre, che il test di rifornimento criogenico di questa settimana, effettuato presso il Kennedy Space Center, è andato abbastanza bene, a tal punto da essere abbastanza fiduciosi di riuscire ad effettuare il tentativo di lancio di Artemis 1 già martedì 27. Sarà la volta buona?

Una dichiarazione ufficiale, pubblicata sul sito web della NASA, recita: "Sulla base dei dati del test, i team stanno perfezionando le procedure per la prossima opportunità di lancio, prevista non prima del 27 settembre. Il razzo rimane in una configurazione sicura e pronta per il volo sulla rampa di lancio".

I test effettuati mercoledì presso il Launch Pad 39-B, della durata di quasi 10 ore, hanno da subito riscontrato diversi problemi legati a perdite di idrogeno liquido, alcuni simili a ciò che ha causato l'annullamento dell'ultimo tentativo di lancio, il 3 settembre scorso.

I responsabili della missione sono però stati prontamente in grado di risolverli già il giorno successivo, portando a termine tutti gli obiettivi per il test ed impostando il razzo per quello che sarebbe stato il suo terzo tentativo di decollare.

Un altro fattore incerto è se la US Space Force, che deve controllare minuziosamente lo stato di vari fattori e dello Space Launch System, darà o meno alla NASA l'ok per tentare un lancio. Se non ci dovessero essere problemi, la NASA potrebbe perseguire con le due potenziali date precedentemente annunciate.

Quella di martedì è una finestra di 70 minuti che si apre alle 11:37 (ora locale) per una missione di quasi 40 giorni che rientrerebbe poi sulla Terra il 5 novembre. La seconda è invece di domenica 2 ottobre, con una finestra di 109 minuti dalle 14:52 (ora locale) per dare il via ad una missione di circa 41 giorni con rientro non prima dell'11 novembre.

Per ulteriori aggiornamenti non resta che attendere il responso della NASA, che avverrà attraverso un collegamento streaming sul suo sito Web ufficiale, all'indirizzo nasa.gov/live, venerdì alle 12:30 (ora locale), per discutere la reale possibilità del lancio.

Ricordiamo come, in caso di successo, la missione Artemis 1 sarebbe seguita da una successiva missione Artemis II con equipaggio in orbita attorno alla luna nel 2024 ed infine dalla Artemis III già nel 2025, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna, inclusa la prima donna, per la prima volta dopo ben 50 anni da quel lontano 1972.