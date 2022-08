La Nasa è pronta a studiare il Sole... ma nel 2025 con PUNCH

La NASA è elettrizzata per aver trovato, finalmente, una data di lancio "ufficiale" per una delle missioni più affascinanti dei prossimi anni. PUNCH, che consiste in quattro satelliti dalle ridotte dimensioni, studierà infatti l'atmosfera esterna del Sole, la sua corona e come genera il vento solare. Il 2025 non sembra poi così lontano.

Più di 60 tra ingegneri e scienziati si riuniranno al Southwest Research Institute, il 23 e 24 agosto, per dare finalmente il via alla collaborazione con il veicolo di lancio per la missione Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (o PUNCH) della NASA.

Merito anche della cooperazione confermata con SpaceX che gli garantirà il passaggio nell'orbita terrestre a bordo di un Falcon 9, condividendo il viaggio nello spazio con lo spettrofotometro della NASA, Epoch of Re-ionization e Ices Missione Explorer (SPHEREx).

Dopo il lancio, i satelliti PUNCH verranno schierati attorno alla Terra, lungo la linea giorno-notte per creare una visione continua e completa della corona solare e del sistema solare interno. Le quattro telecamere che lo compongono saranno quindi sincronizzate in volo in modo che il team di missione possa combinare le immagini senza interruzioni in un unico ampio campo visivo.

Inoltre, PUNCH studierà l'origine del vento solare, un flusso supersonico continuo di particelle cariche che riempie il sistema solare da miliardi di anni, formando una regione dello spazio simile ad una bolla nota come eliosfera.

Il veicolo spaziale registrerà dati anche sulle espulsioni di massa coronale, le grandi eruzioni di materiale solare capaci di generare le famose aurore polari una volta raggiunta la Terra, così da comprendere meglio la loro evoluzione e sviluppare nuove tecniche per prevedere tali eventi.

Craig DeForest, ricercatore capo del progetto PUNCH presso il Southwest Research Institute, ha affermato: "È fantastico avere una data di lancio ed un veicolo definitivi! Non vediamo l'ora di lavorare con il team SPHEREx mentre ci trasporta in orbita. Queste condivisioni di mezzi sono un ottimo modo per risparmiare denaro sfruttando le capacità di ogni razzo".

Il team PUNCH può ora finalizzare il suo programma per soddisfare la nuova data di lancio del 2025. Un programma abbastanza ampliato così da poter mitigare anche le sfide della catena di approvvigionamento post-pandemia.

A proposito, sapete quanto impiegheremmo per raggiungere il Sole? Ne abbiamo parlato in una precedente news.