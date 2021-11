La NASA pronta a trivellare la Luna: questo lander cercherà del ghiaccio

Questa settimana la NASA e la società Intuitive Machines hanno annunciato al mondo intero il sito di atterraggio in cui verrà fatto atterrare un piccolo lander come parte della missione Polar Resources Ice-Mining Experiment-1 (PRIME-1).

L'obiettivo del lander - che atterrerà in una zona non distante dal cratere Shackleton - sarà quello di dimostrare l'utilizzo delle risorse in situ sulla Luna. Per farlo campionerà e analizzerà roboticamente la presenza di ghiaccio da sotto la superficie, utilizzando la sua trivella incorporata per estrarre il ghiaccio fino a un metro di profondità.

"Trovare un luogo di atterraggio in cui scoprire il ghiaccio entro un metro dalla superficie è stato impegnativo", ha affermato Jackie Quinn, project manager di PRIME-1 presso il Kennedy Space Center della NASA. "Avevamo bisogno di trovare un sito che ricevesse luce solare sufficiente per soddisfare i requisiti della missione, ma anche essere un posto sicuro dove atterrare con buone comunicazioni terrestri".

La missione PRIME-1 è fondamentale perché ci mostrerà per la prima volta la possibilità di estrazione di risorse sulla Luna. La NASA vuole far stabilire permanentemente gli esseri umani sulla Luna con le future missioni Artemis, ma per farlo dovrà accertarsi che utilizzare le risorse in situ sia davvero possibile.

Il lander utilizzerà TRIDENT (The Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain) per la ricerca del ghiaccio, e utilizzerà uno spettrometro di massa per misurare i gas emessi durante la trivellazione. Questo è solo l'inizio, perché successivamente ci sarà una missione ancor più ambiziosa con il rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), che atterrerà al polo sud nel 2023.