NASA, tutto pronto per Marte con il rover Perseverance: al via il countdown

In seguito a vari rinvii, la NASA ha finalmente avviato ufficialmente i "preparativi" per il lancio del rover Perseverance su Marte. È ormai tutto pronto per la missione, che tra l'altro porterà con sé una chicca di un certo livello.

Infatti, come vi avevamo già fatto sapere qualche settimana fa su queste pagine, insieme al rover Perseverance verrà lanciato anche il mini elicottero Ingenuity, che la NASA vuole utilizzare per effettuare il primo volo controllato su un altro Pianeta. Se avete dei dubbi in merito ai piani dell'Agenzia spaziale statunitense, vi consigliamo di dare un'occhiata ai 5 aspetti che si devono sapere su Ingenuity.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come scritto dalla stessa NASA sul suo sito ufficiale, l'Agenzia spaziale statunitense ha annunciato che prevede di effettuare il lancio il 30 luglio 2020 grazie al razzo Atlas V, a partire da Cape Canaveral (Florida). Vi ricordiamo che ci sono molte variabili che possono influenzare queste missioni, quindi in questi casi è sempre bene prendere tutto con la dovuta cautela, ma adesso c'è una data precisa e non una finestra di lancio (si parlava del periodo che va dal 17 luglio all'11 agosto). Per chi se lo stesse chiedendo, sì: Atlas V è il razzo non riutilizzabile costruito dalla United Launch Alliance (in passato da Lockheed Martin). Un razzo di questo tipo è stato utilizzato il 26 novembre 2011 per il lancio del rover Curiosity su Marte (l'arrivo sul Pianeta Rosso avvenne il 6 agosto 2012).

Per quanto riguarda il countdown, la NASA, non potendo invitare le persone ad assistere direttamente al lancio a causa della situazione legata al COVID-19, ha deciso di attivare varie attività online. In particolare, l'Agenzia Spaziale statunitense ha aperto un gruppo Facebook (chiamato #CountdownToMars Virtual NASA Social) a cui è possibile accedere rispondendo ad alcune domande e aderendo alle linee guida. All'interno del gruppo si potranno trovare altre persone interessate al lancio e la NASA promette possibilità interessanti come un tour virtuale legato al Kennedy Space Center. Ovviamente, tutto questo in attesa del lancio del 30 luglio 2020, che verrà trasmesso in diretta streaming.