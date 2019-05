La NASA pubblica la prima foto del robot Astrobee sull'ISS

Qualche mese fa abbiamo parlato su queste pagine del nuovo robot Astrobee della NASA, che è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso mese in una navicella spaziale. L'Agenzia Spaziale Americana nell'ultimo aggiornamento sulla missione ha fornito delle nuove indicazioni su questi nuovi robot a forma di cubo.

Astrobee è descritto come un robot con un "sistema di volo libero", creato appositamente per operare nell'ambiente di microgravità della Stazione Spaziale Internazionale. Come ampiamente raccontato in precedenza, i robot si ricaricano autonomamente sostandosi verso una docking station nel momento in cui l'autonomia sta diminuendo. Il sistema di propulsione di Astrobee è caratterizzato da una serie di ventilatori elettrici che spostano i robot-api all'interno del laboratorio spaziale.

Nell'aggiornamento della missione, la NASA ha anche pubblicato un'immagine dell'astronauta Anne McClain in compagnia di Astrobee, mentre esegue una serie di test su Bumble, questo il nome dato ad uno dei robot. L'astronauta a quanto pare ha collaborato con un team di ingegneri presenti sulla Terra per verificare che i vari sistemi del dispositivo stiano funzionando come previsto, tra cui la propulsione, le telecamere, l'avionica, il sistema di ricarica e quello che dovrebbe consentire il trasferimento dei dati.

La NASA ha anche condiviso una gif in cui si vede uno degli Astrobee con i led accesi.