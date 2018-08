NASA: Qascom, azienda vicentina, realizza un sistema di navigazione per l'ISS

L'Italia continua ad avere un ruolo di un certo spessore in campo spaziale. Questa volta, l'azienda vicentina Qascom è riuscita nell'ardua impresa di realizzare un sistema di navigazione per la NASA, che sarà utilizzato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

In particolare, come si legge nel comunicato ufficiale della società, "Qascom ha effettuato con successo il primo fix di posizionamento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale combinando i segnali a banda L5 ad alta precisione del GPS statunitense e dei sistemi satellitari Galileo Global Navigation Europe". Questo rientra nella missione Galileo Receveir per la ISS (GARISS).

Samuele Fantinato e Andrea Dalla Chiara, ingegneri di sistema del progetto, riferiscono che "durante gli esperimenti SPACE, il software GARISS ha acquisito e rintracciato i segnali GPS [...] sfruttando una modalità di acquisizione assistita avanzata per lo Spazio, simile alle tecnologie attualmente utilizzate dagli smartphone".

Samuele Fantinato aggiunge "la missione è stata molto impegnativa e ora siamo tutti entusiasti degli eccellenti risultati e della collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale Europea, ndr) e NASA. Intendiamo sfruttare maggiormente le tecnologie di elaborazione avanzate nelle future evoluzioni del ricevitore spaziale Qascom".

Oscar Pozzobon, direttore di Qascom e responsabile della missione GARISS, ha dichiarato: "Era una missione impossibile, ma ce l'abbiamo fatta: abbiamo riscontrato guasti software e hardware, abbiamo dovuto costruire repliche del sistema per simulare qualsiasi problema di equipaggiamento spaziale. Abbiamo ottenuto il primo L5 solo GPS in assoluto [...] in un ambiente molto impegnativo. Ciò ha dimostrato l'eccellenza del team di Qascom, della NASA e dell'ESA".

Non sono mancati i complimenti da parte della NASA che, stando a quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, ha dichiarato quanto segue: "Siete riusciti in un compito in cui avrebbero fallito aziende ben più grandi di voi".

Per chi vuole approfondire, consigliamo la lettura di queste slide pubblicate dalla NASA.