NASA: 'Quello con faremo con la Missione Artemis non ha precedenti nella storia'

Jim Bridenstine ha rilasciato una interessante intervista sulla Missione Artemis, soffermandosi su come sarà possibile mandare l'uomo sulla Luna con un budget incredibilmente basso per gli standard dell'esplorazione spaziale.

"Dobbiamo ricordarci —ha spiegato Bridenstine— che abbiamo già SLS, Orion e l'European Service Module. Sono tre dei più importanti elementi per portare l'uomo sulla Luna, e siamo sul punto di essere pronti con questi programmi". I progressi già raggiunti dalla NASA, e quelli che sono sul punto di arrivare, consentono di abbattere i costi in modo rilevante, perché il grosso è già stato investito. Ma ovviamente la NASA deve progettare ancora alcuni elementi cruciali: il Gateway e il sistema di landing soprattutto. Mica poco.

"Ci stiamo rivolgendo all'industria privata per ottenere le loro considerazioni su come possiamo far arrivare gli astronauti dal Gateway alla superficie lunare", ha continuato il N.1 della NASA per questa missione. Una proposta in tal senso l'aveva già formulata Lockheed Martin, con un interessante concept.

"Quattro dei nostri partner investiranno (in perdita ndr) nel lander (...) con l'obiettivo di raggiungere poi clienti che non sono la NASA", ha quindi spiegato Bridenstine.

Bridenstine parla di un budget a curva, si parte dagli 1,6 miliardi promessi da Trump, ma poi ogni anno richiederà un budget aggiuntivo sempre più cospicuo. Perché non rendere pubblico già oggi l'ammontare complessivo, da oggi al 2024, della missione Artemis, chiede dunque The Verge. "Stiamo facendo qualcosa che non ha precedenti, non è mai stato prima. Ancora, abbiamo chiesto ai privati di investire, e prima di prendere grosse decisioni voglaimo sentire le loro proposte per il veicolo che permetterà l'atterraggio sulla Luna dal Gateway".

L'intervista completa nel link in fonte.