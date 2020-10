La NASA sta per raccogliere un pezzo dell'asteroide Bennu. Ecco come osservarlo

La NASA trasmetterà l'epico contatto di Martedì 20 ottobre, quando la sonda OSIRIS-REx scenderà sull'asteroide Bennu per raccogliere preziosi campioni di roccia e polvere. Tutti voi potrete vederlo online. L'evento inizierà alle 13:00 EDT (alle 19:00 in Italia) e continuerà per diverse ore; potrete seguirlo sul sito della NASA

Ci sarà una copertura della fase di discesa di OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) che inizierà intorno alle 23:00, ora italiana; potete anche seguire il feed Twitter di OSIRIS-REx e fare delle domande utilizzando l'hashtag #ToBennuandBack.

Se tutto andrà secondo i piani, la sonda lascerà la sua orbita intorno alle 13:50 (EDT) e raccoglierà i campioni sulla superficie dell'asteroide alle 18:12 (EDT), in accordo con la dichiarazione della NASA. Questi campioni, si spera che faranno luce su alcuni dei misteri che circondano Bennu, come le tracce di antichi fiumi che sono state trovate sulla superficie del corpo celeste.

L'atterraggio sarà solo uno dei numerosi eventi che l'agenzia spaziale statunitense trasmetterà per divulgare informazioni sulle proprie missioni spaziali.

Qui ci sono alcuni degli eventi dei prossimi giorni. Tutti gli orari sono in Eastern Daylight Time (EDT).

Martedì 20 Ottobre

13:20-18:30 – Animazione live che mostra OSIRIS-REx raccogliere campioni in tempo reale

17:00-18:30 – Trasmissione live da Lockheed Martin della discesa di OSIRIS-REx verso la superficie di Bennu e il tentativo di raccogliere i campioni.

Mercoledì 21 Ottobre