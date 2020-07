La NASA vi regala un'immagine: la foto di Hubble nel vostro compleanno

Se siete degli appassionati del mondo spaziale, sicuramente l'iniziativa di cui vi stiamo per parlare potrebbe interessarvi. Infatti, la NASA ha dato vita a un tool che permette di scoprire quali immagini sono state catturate dal telescopio spaziale Hubble nel giorno del vostro compleanno.

Tutto quello che bisogna fare è collegarsi al sito ufficiale della NASA e selezionare mese e data, premendo sul pulsante "SUBMIT" per far comparire a schermo un'immagine relativa a quel giorno. Ad esempio, inserendo il 6 gennaio noi abbiamo scoperto che in quel giorno nel 2006 il telescopio stava osservando Arp 220, una galassia situata in direzione della costellazione del Serpente. Pensate che quest'ultima è il risultato di una collisione tra due galassie e si trova a circa 250 milioni di anni luce dalla Terra.

Insomma, grazie a questo strumento è possibile ottenere delle informazioni particolarmente interessanti. Tra l'altro, una volta ottenuta l'immagine, è possibile vederla nella sua interezza premendo sul pulsante "See Full Image". In parole povere, la NASA vi sta regalando un'immagine legata al vostro compleanno.

Avevamo già trattato questa possibilità qualche mese fa, ma in quel caso il servizio era in manutenzione e poteva dunque non funzionare correttamente. Ora, invece, è tutto sistemato ed è possibile tranquillamente trovare l'immagine catturata da Hubble nel giorno del vostro compleanno.