NASA, replica della passeggiata spaziale fuori dall'ISS del 21 luglio 2020

Oggi 21 luglio 2020 si è tenuta una passeggiata spaziale (attività extraveicolare) all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti coinvolti sono Behnken e Cassidy, due nomi che ormai gli appassionati di questo campo avranno imparato a conoscere bene.

Infatti, il primo ha preso parte alla storica missione Demo 2 di SpaceX, che ha fatto arrivare lui e il suo compagno, ovvero l'astronauta Hurley, sani e salvi sull'ISS tramite la capsula Crew Dragon. Tra l'altro, i due, protagonisti della missione che ha dato modo agli Stati Uniti d'America di tornare a effettuare lanci di questo tipo dal suo solo, stanno per tornare a Terra (la data prevista per l'atterraggio è il 2 agosto 2020).

Per quanto riguarda Cassidy, invece, si tratta dell'astronauta che ha accolto Behnken e Hurley al loro arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale, nonché di colui che ha suonato la campana d'apertura del NASDAQ. Inoltre, i più attenti di voi si ricorderanno anche che Cassidy ha perso uno specchio durante una precedente passeggiata spaziale. Insomma, i protagonisti dell'attività extraveicolare odierna sono due nomi noti.

In ogni caso, l'obiettivo della passeggiata spaziale di oggi 21 luglio 2020 era quello di migliorare il sistema di alimentazione dell'ISS, in modo simile a quanto avvenuto con le precedenti attività extraveicolari. Tra le varie attività svolte durante la passeggiata, troviamo il posizionamento di cavi Ethernet e la preparazione del modulo Tranquillity in previsione dell'arrivo dell'Airlock Bishop di NanoRacks, previsto per ottobre 2020.

Insomma, nel corso delle diverse ore di attività extraveicolare, Behnken e Cassidy hanno svolto diversi compiti importanti. Tra l'altro, la passeggiata spaziale è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della NASA. Potete vedere la replica tramite il player presente qui sopra.