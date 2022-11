La NASA rilascia immagini spaziali perfette per Halloween

No, le immagini che vedete a corredo della notizia non sono relative a qualche film da guardare nella giornata del 31 ottobre 2022 (in quel caso, potreste voler invece consultare la nostra recensione di Wendell & Wild, anche se con riserva). Si tratta infatti di "scatti" catturati dalla NASA.

A tal proposito, come fatto notare anche da Gizmodo, l'Agenzia spaziale statunitense ha condiviso un buon numero di immagini catturate dal Mid-Infrared Instrument (MIRI) del Webb Space Telescope. Queste ultime, pubblicate nel periodo di Halloween, risultano perfettamente in linea con l'atmosfera "spooky" che si respira.

Una mente fantasiosa potrebbe infatti vedere nell'immagine di copertina un'armata di spiriti che avanza, mentre nello "scatto" che potete trovare in calce si potrebbe immaginare una mano oscura. Qui però non ci troviamo a Hawkins e dunque non si può fare troppo riferimento a "cose strane" (a proposito, siete a conoscenza del fatto che la casa dei Byers sta diventando un Airbnb?).

Ritornando coi piedi a terra, ciò a cui si fa realmente riferimento sono "scatti" relativi ai Pilastri della Creazione (Pillars of Creation), ovvero a colonne di gas interstellare e polveri visibili nella Nebulosa Aquila (circa 6.500 anni luce dalla Terra). Pensate che lo "scatto originale", ovvero quello della "mano" che potete vedere in basso al centro, è relativo al lontano 1 aprile 1995 ed è generalmente considerato come una delle immagini migliori ottenute dal telescopio spaziale Hubble.

L'immagine della "mano" che potete vedere in basso a destra riguarda invece i Pilastri della Creazione "visti" dal Webb Space Telescope. Per il resto, potete dare un'occhiata a ulteriori immagini spaziali mediante il portale relativo al Webb Space Telescope.