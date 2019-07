La NASA rilascia nuove spettacolari immagini per i vent'anni del telescopio Chandra

Il 23 luglio 1999, lo Space Shuttle Columbia partì dal Kennedy Space Center trasportando l'Osservatorio a raggi X di Chandra. Nei due decenni trascorsi in orbita, i potenti occhi a raggi X di Chandra hanno contribuito a rivoluzionare la nostra comprensione del cosmo.

"In questo anno di eccezionali anniversari, 50 anni dopo l'Apollo 11 e 100 anni dopo l'eclissi solare che ha dimostrato la teoria della relatività generale di Einstein, non dobbiamo dimenticare un altro avvenimento importante", ha affermato Paul Hertz, direttore della divisione astrofisica della NASA. "Chandra è stato lanciato 20 anni fa e continua a offrire incredibili scoperte scientifiche anno dopo anno."

Per commemorare il 20° anniversario delle operazioni scientifiche di Chandra, la NASA ha rilasciato nuove immagini che ci mostrano la grande varietà di oggetti cosmici che ha osservato il telescopio a raggi X.

Dai colossali ammassi galattici, alle stelle appena nate (che potrete osservare in calce all'articolo). Chandra è uno dei "Grandi Osservatori" della NASA (insieme al telescopio spaziale Hubble, allo Spitzer Space Telescope e al Compton Gamma Ray Observatory) e ha la visione più nitida di qualsiasi telescopio a raggi X mai costruito.

Le scoperte di Chandra hanno influenzato praticamente ogni aspetto dell'astrofisica. Ad esempio, il telescopio fu coinvolto in una prova diretta dell'esistenza della materia oscura e ha assistito alle potenti eruzioni dei buchi neri supermassicci.

Molti fenomeni osservati oggi dall'osservatorio a raggi X non erano nemmeno noti quando il telescopio fu sviluppato e costruito. "Poiché praticamente ogni fonte astronomica emette raggi X, abbiamo bisogno di un telescopio come Chandra per visualizzare e comprendere appieno il nostro Universo" ha dichiarato la direttrice del Centro di radiografia di Chandra Belinda Wilkes.

Chandra fu proposto alla NASA nel 1976 da Riccardo Giacconi, vincitore del Premio Nobel per la fisica del 2002 sulla base dei suoi contributi all'astronomia a raggi X, e da Harvey Tananbaum, il primo direttore del Chandra X-ray Center.