La NASA rinvia il lancio del rover Perseverance al 20 luglio

Il lancio del futuro rover che esplorerà Marte, Perseverance, è stato rinviato al 20 luglio. Il veicolo spaziale avrà molto da fare sul Pianeta Rosso, poiché dovrà cercare i resti della vita passata del cugino della Terra.

Questo rinvio è necessario perché serve "ulteriore tempo per il team per riparare un problema con le apparecchiature del sistema di terra", affermano i funzionari della NASA in un aggiornamento dell'11 giugno. Il problema riguarda una gru difettosa che stava rifornendo il razzo Atlas V, il mezzo che invierà Perseverance su Marte.

Fortunatamente gli addetti ai lavori hanno una finestra di lancio che si estende fino all'11 agosto, poiché Marte e la Terra sono correttamente allineati per le missioni interplanetarie solo una volta ogni 26 mesi. Perseverance atterrerà all'interno del cratere Jezero - luogo che ha ospitato un lago e un delta fluviale miliardi di anni fa - il 18 febbraio 2021.

Il rover è un vero e proprio gioiellino tecnologico e, fra i tanti strumenti a sua disposizione, schiererà un piccolo elicottero, chiamato Ingenuity, che osserverà dall'alto le aride lande del pianeta. Inoltre, il veicolo di 1.025 chilogrammi si occuperà della selezione e dell'impacchettamento di alcuni campioni, che saranno successivamente raccolti da una futura missione della NASA e dell'Agenzia spaziale europea.