NASA, rinviato nuovamente il lancio di Artemis 1: ecco la nuova finestra

La NASA stava per riprovare il lancio di Artemis 1, la missione che vedrà coinvolta una capsula Orion in un viaggio senza equipaggio intorno alla Luna (aprendo la strada al futuro). Tuttavia, alla fine si è dovuto rinviare nuovamente il tutto.

Secondo quanto riportato da The Verge, in seguito al mancato lancio del 27 settembre 2022 (d'altronde, la foto dell'Uragano Ian condivisa dalla stessa NASA lascia ben intendere i motivi di questo rinvio), il prossimo tentativo è ora previsto per metà novembre 2022. Slittano dunque ulteriormente i piani dell'Agenzia spaziale statunitense.

Il razzo SLS (Space Launch System) dovrebbe dunque ora venire lanciato in una finestra tra il 12 e il 27 novembre 2022. Uno dei principali motivi che sta causando questo ritardo è che la NASA ha deciso di riportare il razzo al VAB (Vehicle Assembly Building), in modo da proteggerlo dall'Uragano Ian. In un contesto del genere, risultava dunque impensabile "fissare" una nuova data nel corso di ottobre 2022.

Saprete quasi sicuramente che l'Uragano Ian è stato devastante in Florida, in cui era arrivato come uragano di categoria 4: quando ha raggiunto il Kennedy Space Center nella giornata di giovedì 29 settembre 2022, il tutto si era "indebolito" in una tempesta tropicale e non si registrano danni alle strutture della NASA, ma chiaramente si è dovuto rinviare il lancio e prendere precauzioni.