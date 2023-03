La NASA ha riportato in vita un veicolo spaziale spegnendolo e accendendolo

La tecnologia dei veicoli spaziali che scrutano le stelle del nostro Universo è sicuramente incredibili, come ad esempio il telescopio spaziale James Webb. Tuttavia, i problemi possono essere risolti in un modo molto simile alle tecnologie terrestri: spegnendo e accendendo la sonda nello spazio.

Proprio recentemente, infatti, gli ingegneri che si occupano della navicella spaziale Interstellar Boundary Explorer (IBEX) della NASA hanno attuato questa tecnica. Incredibilmente, dopo aver effettuato la complicata operazione, gli addetti ai lavori sono riusciti a far funzionare completamente tutto.

Il 18 febbraio, IBEX ha riscontrato un'anomalia e il computer di volo si è ripristinato. Qualcosa non ha funzionato bene durante il processo e la sonda è entrata in "modalità di emergenza". La situazione era seria perché questa volta il team aveva perso la capacità di comandare il veicolo spaziale durante il successivo ripristino; inoltre non è riuscito a ottenere la capacità di ripristinare l'hardware e il software dei sistemi di terra.

Gli altri sistemi sembravano funzionanti, ma nessun comando veniva elaborato, rendendo essenzialmente il veicolo spaziale non operativo. Così, in extremis, gli ingegneri hanno attuato una tecnica che abbiamo fatto tutti: spegnere e riaccendere, che in gergo si chiama "ripristino del codice di fuoco".

Contro tutte le aspettative, il comando ha funzionato e IBEX è tornato pienamente operativo. Insomma, è tutto bene quel che finisce bene.