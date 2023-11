La NASA ha tutti i suoi rover offline, ecco per quale motivo

La NASA ha recentemente perso il contatto con i suoi rover su Marte a causa di un fenomeno noto come congiunzione solare. Questo avviene quando il Sole si interpone tra la Terra e Marte, bloccando le trasmissioni radio. I rover marziani, come Curiosity e Perseverance, insieme al piccolo elicottero Ingenuity, sono andati offline.

La congiunzione solare è un evento che si verifica ogni 25 mesi circa, e non è una novità per la NASA. Curiosity, ad esempio, ha già attraversato cinque di questi periodi di "grande silenzio". Durante questi momenti, i rover non possono muoversi e devono limitarsi a raccogliere dati autonomamente, come le misurazioni meteorologiche, che possono essere effettuate in sicurezza.

I dati raccolti vengono poi trasmessi alla Terra una volta che la congiunzione è terminata e le comunicazioni sono ripristinate. In passato, la NASA ha adottato approcci diversi per gestire l'interferenza creata dalle congiunzioni, a seconda del tipo di missione e della tecnologia disponibile. In alcuni casi, ha mantenuto aperte le linee di comunicazione nonostante la perdita di chiarezza, mentre in altri ha optato per la sospensione totale delle trasmissioni.

Questa precauzione è fondamentale per evitare che i messaggi distorti possano causare comandi errati ai rover, con conseguenze potenzialmente disastrose. Durante il periodo di congiunzione, i rover inviano aggiornamenti sporadici per confermare che tutto procede bene, ad eccezione di due giorni nel mezzo del periodo, quando la comunicazione è completamente bloccata.

Questa pratica aiuta a ridurre l'ansia del team di controllo, che ha già vissuto momenti di tensione durante l'atterraggio dei rover, noti come i "sette minuti di terrore". La ripresa delle comunicazioni segna un momento di sollievo e di attesa per i nuovi dati e scoperte dal pianeta rosso.