La NASA ha sbagliato tutto con questa missione diretta sulla Luna?

La NASA ha lanciato il 28 giugno la missione Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), orbiter lunare che ha lo scopo di verificare la stabilità dell'orbita in cui verrà posizionato il Lunar gateway, la stazione spaziale lunare. Tuttavia la missione non sta andando come previsto. Per nulla.

Innanzitutto gli esperti dell'agenzia spaziale americana stanno riscontrando dei gravi problemi di comunicazione tra l'orbiter e il Deep Space Network. Il veicolo spaziale, inoltre, avrebbe dovuto eseguire la sua prima manovra di correzione della traiettoria il 5 luglio come da copione, ma questa operazione è stata posticipata.

"Il team della navicella sta attualmente lavorando per capire la causa e ristabilire il contatto e dispone di buoni dati di traiettoria per il veicolo spaziale basati sul primo passaggio completo e parziale. Se necessario, la missione dispone di carburante sufficiente per ritardare di diversi giorni la manovra iniziale di correzione della traiettoria post-separazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti il ​​prima possibile", ha affermato la NASA in un post sul blog sulla missione.

L'obiettivo principale della missione è testare la stabilità di questa orbita altamente ellittica, che la NASA ha selezionato per la posizione della sua stazione spaziale lunare, un pezzo chiave del programma di esplorazione lunare Artemis dell'agenzia.