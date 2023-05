NASA sceglie la Blue Origin di Jeff Bezos per il prossimo lander lunare

Dopo i contratti della NASA con SpaceX, sarà la compagnia privata di Jeff Bezos "Blue Origin" ad occuparsi di costruire un lander in grado di trasportare gli astronauti sulla superficie lunare. Prima di raggiungere la Luna nel 2029 (con la missione Artemis V) tuttavia, la compagnia dovrà dimostrare l'affidabilità del sistema.

Il contratto firmato venerdì scorso ammonta a 3,4 miliardi di dollari; con questi fondi Blue Origin dovrà fornire un sistema di allunaggio che rispetti i requisiti della NASA e con la possibilità di connettersi al Gateway - la futura stazione spaziale in orbita intorno alla Luna.

Al momento il contratto dell'agenzia spaziale con SpaceX si estende fino alle missioni di Artemis III e Artemis IV, ma il parziale successo (o insuccesso) del lancio di Starship avvenuto il mese scorso, ha portato l'agenzia ad ingaggiare altre compagnie per le successive missioni.

"Vogliamo più competizione. Vogliamo più lander," ha commentato l'amministratore della NASA Bill Nelson. "Significa che abbiamo più affidabilità. Abbiamo una riserva."

Come sappiamo, la rampa di lancio da cui è partita Starship è esplosa, causando molti danni all'ambiente circostante. Secondo quanto riportato infatti, la rampa non era pronta per un razzo così potente: diversi sistemi di sicurezza per contenere le fiamme mancavano all'appello, tra cui una flame trench e un sistema antincendio, e non è chiaro per quale motivo il lancio non sia stato rinviato ulteriormente.

Ora, con il coinvolgimento di Blue Origin, la NASA avrà qualche sicurezza in più. Il prossimo lancio lunare sarà Artemis II, nel 2024, che vedrà un equipaggio di astronauti in viaggio intorno alla Luna per la prima volta in 50 anni.