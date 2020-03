La NASA sceglie SpaceX per la sua missione verso l'asteroide Psyche

L'agenzia spaziale americana ha in programma tantissime missioni spaziali, non solo quelle per ritornare sulla Luna. Recentemente, infatti, pare che la NASA abbia scelto SpaceX per la missione Psyche, programmata per essere lanciata presso la stazione aeronautica di Cape Canaveral in Florida nel luglio 2022.

Il razzo Falcon Heavy viaggerà verso l'asteroide Psyche, che si pensa essere pieno di metalli. "L'asteroide è considerato unico, in quanto sembra essere in gran parte costituito dal nucleo di ferro nichelato esposto di un pianeta primordiale, uno dei mattoni del nostro sistema solare", affermano i funzionari della NASA.

I pianeti rocciosi e terrestri come la Terra hanno un nucleo metallico. Tuttavia, è difficile osservare o misurare direttamente questo nucleo perché si trova molto al di sotto del mantello e della crosta di un pianeta. Il razzo di SpaceX trasporterà verso l'asteroide un orbiter che girerà continuamente intorno alla pietra cosmica, incluso due piccoli satelliti chiamati EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) e Janus.

Poiché l'asteroide Psyche orbita tra Marte e Giove, i due veicoli spaziali sfrutteranno l'occasione per "chiedere un passaggio". EscaPADE è progettato per esplorare l'atmosfera di Marte e l'influenza del vento solare, mentre il satellite Janus studierà gli asteroidi binari, che sono coppie di asteroidi che orbitano l'uno attorno all'altro.