La NASA ha scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile

Il satellite TESS, il cacciatore di pianeti della NASA, ha scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile. Questo nuovo mondo si trova nella zona di Goldilocks, e potrebbe ospitare acqua liquida. Un altra importante scoperta è stata quella di un pianeta che orbita intorno a due stelle, come Tatooine di Star Wars.

Il pianeta in questione, TOI 700 d, è relativamente vicino alla Terra: solo 100 anni luce lontano da noi.

"TESS è stato progettato per cercare pianeti, con la taglia della Terra, che orbitano intorno a stelle vicine," dice Paul Hertz, astrofisico della NASA.

TESS aveva inizialmente classificato male la stella, il pianeta appariva più grande e caldo di quanto sia realmente. Tuttavia alcuni astronomi amatoriali, incluso lo studente dell'high school Alton Spencer, hanno trovato l'errore.

"Quando abbiamo corretto i parametri della stella, la dimensione del pianeta è calata, e abbiamo realizzato che è nella zona abitabile e della dimensione della Terra," dice Emily Gilbert, uno studente presso l'università di Chicago.

La conferma è stata successivamente data dallo Spitzer Space Telescope.

Molti pianeti simili sono stati scoperti, principalmente dal Kepler Space Telescope, ma questa è la prima scoperta di TESS, che è stata lanciato nel 2018.

Il satellite ha scoperto tre pianeta nell'orbita della stella, TOI 700 b, c e d, soltanto quest'ultimo è nella così detta "zona Goldilock", la fascia in cui la temperatura potrebbe permettere l'esistenza di acqua liquida. TOI 700 d è circa il 20% più larga della Terra e orbita attorno alla sua stella in 37 giorni. Rimane da scoprire la composizione del pianeta, i ricercatori stanno sviluppando modelli basati sul tipo di stella e sulla dimensione per prevedere il tipo di atmosfera e la temperatura superficiale.

TOI 700 d è in rotazione sincrona con la stella, significa che un lato è sempre esposto alla luce e un lato è sempre al buio.

Aspettiamo ulteriori dati per scoprire se questo pianeta sia realmente abitabile.