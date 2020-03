La NASA ha già selezionato i primi strumenti da inviare sulla Stazione Spaziale Lunare

L'agenzia spaziale americana vuole costruire una Stazione Spaziale intorno alla Luna, nota come "Lunar Gateway". L'obiettivo è quello di agevolare lo spostamento verso il nostro satellite durante le missioni Artemis, dimostrando le tecnologie necessarie per condurre una storica missione umana su Marte.

La NASA, infatti, ha già selezionato i primi strumenti da portare con sé: uno strumento per osservare lo spazio meteorologico e uno per monitorare l'ambiente di radiazione solare. "Costruire il Gateway con i nostri partner commerciali e internazionali è una componente fondamentale dell'esplorazione lunare sostenibile e del programma Artemis", ha dichiarato l'amministratore della NASA Jim Bridenstine.

"L'uso del Gateway come piattaforma per l'esplorazione robotica e umana intorno alla Luna ci preparerà per il nostro prossimo salto gigante: l'esplorazione umana di Marte." Il pacchetto di strumenti per le radiazioni, realizzato dall'Agenzia spaziale europea (che ha recentemente rinviato di due anni una missione molto importante), aiuterà a comprendere come proteggere gli astronauti monitorando l'esposizione alle radiazioni nell'orbita della stazione lunare.

Invece, la suite di strumenti meteorologici spaziali osserverà le particelle solari e il vento solare creato dal Sole; che si occuperanno di raccogliere dati e migliorare la nostra capacità di prevedere eventi provenienti dalla nostra stella che potrebbero influenzare i nostri astronauti su e intorno alla Luna, nonché durante future missioni su Marte.

Non solo questi: in futuro verranno selezionati carichi scientifici aggiuntivi. "Questo è un momento incredibile nel volo spaziale umano in quanto la NASA è più vicina di qualsiasi altra volta nella storia dal programma Apollo al ritorno sulla superficie lunare", afferma infine Bridenstine. "L'America sta ritornando sulla Luna e, questa volta, stiamo portando tutta l'umanità con noi per esplorarla a lungo termine e prepararci per Marte."