La NASA svela il "ChatGPT per le scienze della Terra": combatterà il cambiamento climatico

A fine giugno era emerso che la NASA avrebbe creato il suo ChatGPT per astronauti e altri scienziati. Quello che fino ad ora è stato solo un rumor, però, si è finalmente trasformato in realtà: la NASA ha annunciato una collaborazione con IBM per il suo Generative Pre-trainer Transformer (GPT) sulla falsariga del Chatbot di OpenAI.

A cosa servirà, esattamente, il modello linguistico creato dalla NASA e da IBM? Come spiega la NASA stessa, i progetti di ricerca in campo biologico dell'agenzia produrranno la bellezza di circa 250.000 Terabyte di dati nel corso 2024: una mole enorme di informazioni, che in gran parte sarà composta da dati geografici e geologici, nonché da immagini satellitari del nostro pianeta. Il nuovo GPT dovrà analizzare questi dati e utilizzarli per aiutare gli scienziati americani nelle loro ricerche e previsioni.

In questo modo, il Chatbot della NASA punta a diventare un ChatGPT open-source per geologici, biologi e altri scienziati del mondo delle Scienze della Terra: esso, per esempio, permetterà di tracciare l'andamento delle correnti oceaniche, della deforestazione e della concentrazione delle emissioni di gas serra su scala planetaria, ma anche di prevedere l'andamento del clima e la crescita di alberi e grano.

Il progetto, che è completamente open-source, è già stato reso disponibile in versione embrionale su Hugging Face, la piattaforma che si occupa dell'hosting della piattaforma IA della NASA. Quest'ultima, comunque, non è basata su ChatGPT, ma sull'IA WatsonX.ai di IBM, sviluppata interamente dal colosso informatico americano e recentemente svelata al pubblico. Il training del Geospatial Foundation Model della NASA è stato eseguito mediante i dati satellitari Harmonized Landsat Sentinel-2 dell'agenzia governativa americana e dell'ESA, che si occupano di raccogliere immagini satellitari in altissima risoluzione in tutto il pianeta.

Secondo Sriram Raghavan, Vice Presidente di IBM per la ricerca sull'IA, "le tecnologie open-source hanno un ruolo centrale nell'accelerare le scoperte scientifiche in aree critiche della ricerca, come il cambiamento climatico e le scienze della Terra: tale ruolo non è mai stato più evidente di quanto lo sia oggi. Combinando il modello di base di IBM con la repository di dati satellitari del pianeta in possesso della NASA, utilizzando poi la piattaforma AI open-source di Hugging Face, possiamo sfruttare il potere della collaborazione per implementare più velocemente delle soluzioni di grande impatto per il miglioramento del nostro pianeta".