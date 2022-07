La NASA svela dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla Luna

Signore e signori, si inizia a discutere in modo interessante in merito a dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla Luna. Infatti, la NASA ha effettuato una scoperta che potrebbe potenzialmente portare a possibilità intriganti.

In particolare, stando anche a quanto riportato anche da SlashGear, tramite il portale ufficiale della NASA è arrivato l'annuncio della scoperta di "posizioni ombreggiate" all'interno di fosse presenti sulla Luna. Per intenderci, mediante i dati ottenuti dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), si è arrivati a comprendere che le temperature in quel contesto sembrano essere potenzialmente "confortevoli", dato che si fa riferimento a circa 17 gradi Celsius.

È da tempo che si immagina la possibilità per gli astronauti di rifugiarsi all'interno di eventuali grotte collegate alle fosse e la recente scoperta dell'Agenzia Spaziale statunitense non fa che riportare alla mente questa idea, dato che potrebbe anche esserci una protezione da micrometeoriti, radiazione solare e altre avversità tipiche legate alla Luna.

Nella comunicazione della NASA, viene spiegato che ci potrebbero essere i presupposti affinché, ad esempio, le grotte legate alle fosse appena scoperte possano risultare "siti termicamente stabili per l'esplorazione lunare rispetto alle aree della superficie lunare, dato che queste ultime si riscaldano fino a 260 F (circa 127 C) durante il giorno e si raffreddano fino a meno 280 F (circa meno 173 C) di notte".

Chiaramente per il momento non c'è alcun piano concreto relativo al rifugio e si sta ancora studiando tutto, ma era sicuramente interessante approfondire quanto scoperto, dato che si fa riferimento a un'idea che potrebbe potenzialmente portare a comprendere dove far rifugiare gli astronauti sulla Luna. Ricordiamo d'altronde che la NASA ha piani ambizioni per il programma Artemis, che prevede di riportare gli esseri umani sulla Luna nel giro di pochi anni.